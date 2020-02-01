Власти Свердловской области обсудили меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции

20:21 | 3.02.2020

Фото: rfi.fr

Сегодня, 3 февраля, на заседании оперативного штаба, власти Свердловской области обсудили мероприятия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Совещание проводил исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Он отметил, что на сегодняшний день в Свердловской области в достаточной степени организована работа по предотвращению появления и распространения заболевания.



Первый замуправления регионального Роспотребнадзора Ольга Диконская рассказала, что аэропорт Кольцово и несколько авиакомпаний получили предписания о проведении дополнительных противоэпидемических и профилактических мероприятий. Также в свердловские вузы, гостиницы и клиники направили информационные письма.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»