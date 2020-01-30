В Екатеринбурге профсоюзы выйдут на митинг

12:40 | 31.01.2020

Фото: newdaynews.ru

Завтра, 1 февраля, в Екатеринбурге состоится митинг. На мероприятие съедутся лидеры профсоюзных организаций из нескольких городов Урала.



Акция приурочена ко 102-летию профсоюзного движения в Свердловской области и начнется в 12:00 на площади Труда. Помимо празднования на митинге обсудят ряд острых вопросов, в числе которых – повышение оплаты труда.



Пресс-служба Свердловской федерации профсоюзов сообщает, что до 2021 года в регионе действует соглашение между профсоюзами, правительством региона и региональным союзом промышленников и предпринимателей. Однако федерация планирует добиться включения в документ пункта о доведения зарплаты в области до общероссийского уровня. Также организаторы выражают недовольство спецоценкой условий труда и требование сохранить социальных гарантий для трудящихся.



«В прошлом году нам удалось отменить приказ федерального Минздрава. Суть была в том, что шахтеры и рабочие, имеющие дело с пылью, раньше имели право получить бесплатную путевку в санаторий, а потом лишились этой возможности. Через суд удалось отменить такое распоряжение», – рассказали в областной федерации профсоюзов.



Пока что официальное количество участников митинга в Екатеринбурге неизвестно.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»