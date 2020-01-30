Сотрудники ГИБДД потребовали от владельцев маршруток в Екатеринбурге не ставить транспорт во дворах

11:25 | 31.01.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Руководители Госавтоинспекции Свердловской области и Екатеринбурга обсудили с представителями компаний, занимающихся пассажироперевозками, состояние аварийности на общественном транспорте в уральской столице, а также вопросы, касающиеся дисциплины водителей, а также условий хранения транспортных средств в ночное время, так как нередки случаи, когда автобусы стоят во дворах жилых домов.



Представители Госавтоинспекции довели информация о необходимости уделять должное внимание соблюдению режиму труда и отдыха водителями, так как это напрямую влияет на уровень аварийности. В свою очередь, представители автопредприятий высказали ряд предложений, в частности разработать единое для всех перевозчиков расписание движения, которое бы способствовало исключению заторовых ситуаций на остановках.



В УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в 2019 году в Екатеринбурге по вине водителей автобусов зарегистрировано 105 ДТП, в которых 2 человека погибли и 124 человека получили ранения. Основным видом ДТП с участием автобусов стало падение пассажиров в салоне маршрутного транспортного средства.



В ходе ежедневного контроля за пассажирскими перевозками госинспекторами технического надзора ОГИБДД УМВД России по г.Екатеринбургу в 2019 году выявлено 129 неисправных автобусов, из которых 29 были задержано. Проведено более 40 негласных проверок за соблюдением ПДД водителями маршрутных автобусов. Сотрудниками ДПС к административной ответственности привлечено около 2500 водителей автобусов.

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