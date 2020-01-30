На Урале сгорел частный жилой дом

09:33 | 31.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в селе Раздольное Камышловского муниципального района сгорел частный жилой дом. Площадь горения составила 63 квадратных метра.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 03:27. В тушении пожара приняли участие 16 спасателей и 4 спецмашины. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил пол, кровлю, чердачное перекрытие и стены частного жилого дома на двух владельцев. Все работы на месте происшествия завершены в 05:20 по местному времени.



О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»