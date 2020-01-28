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12:40 | 29.01.2020
Фото: Т-Плюс
В Екатеринбурге начался ремонт трубопровода в районе Старая Сортировка
«Специалистам предстоит обновить 2,4 тысячи метров трубы разных диаметров (от 57 до 159 миллиметров). Изготовлены они из современного прочного пластика, который исключает вероятность возникновения отложений на внутренних стенках труб процесс коррозии как внутри, так и снаружи», – рассказали в пресс-службе ЕТК.
Добавим, что реконструкция обойдётся энергетикам в 26,6 миллионов рублей. Её планируют завершить до февраля. На время работ отопление и горячую воду жители ближайших домов будут получать по временному трубопроводу.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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