В Екатеринбурге начался ремонт трубопровода в районе Старая Сортировка

12:40 | 29.01.2020

Фото: Т-Плюс

На Старой Сортировке в Екатеринбурге начали работы по ремонту трубопровода. Энергетики заменят два участка по улицам Кишневской, Расточной и Кунарской. Причина реконструкции: ветхость старых труб, которые были установлены еще в 1970-е. Только последние два года на участках произошло 11 прорывов.



«Специалистам предстоит обновить 2,4 тысячи метров трубы разных диаметров (от 57 до 159 миллиметров). Изготовлены они из современного прочного пластика, который исключает вероятность возникновения отложений на внутренних стенках труб процесс коррозии как внутри, так и снаружи», – рассказали в пресс-службе ЕТК.



Добавим, что реконструкция обойдётся энергетикам в 26,6 миллионов рублей. Её планируют завершить до февраля. На время работ отопление и горячую воду жители ближайших домов будут получать по временному трубопроводу.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»