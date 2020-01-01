В Свердловской области следователи заинтересовались гибелью работника на железной дороге

16:47 | 27.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

По факту гибели на производстве работника СвЖД организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.



Напомним, инцидент произошел 25 января на станции Сабик Свердловской железной дороги (Шалинский ГО). Монтер железнодорожного пути споткнулся и упал под колеса грузового поезда.



Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев, родственников и коллег погибшего.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»