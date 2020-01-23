«Был приятно удивлён». Начальник свердловского главка дал оценку работе райотделов

11:35 | 24.01.2020

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков прокомментировал результаты оперативно-розыскной деятельности в территориальных подразделениях полиции. На прошлой неделе он посетил север области, и, по его словам, «был приятно удивлён».



Александр Мешков заявил, что есть определённые проблемы в ряде райотделов, но пока никаких кадровых решений приниматься не будет.



Он также отметил, что предстоит усилить работу по борьбе с мошенничествами, в первую очередь, которые происходят с использованием сети Интернет.

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