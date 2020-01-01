Новости дня
16:56 | 22.01.2020
Начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга Игорь Каргаполов
УМВД: в Екатеринбурге растет число мошенничеств
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что растет доля мошенничеств, совершенных с помощью информационно- коммуникационных технологий (1184 преступления, что составляет 59,4 % от общего количества). Речь идет, например, о мошенничествах, когда звонят «липовые» сотрудники банков и сообщают о блокировке карты, требуя сообщить пин-код, покупке товаров через интернет и так далее.
С целью повышения эффективности расследования подобных мошенничеств, создана специализированная следственно-оперативная группа, в том числе по раскрытию мошенничеств в отношении прав собственности на объекты недвижимости, а так же в сфере грузоперевозок. С целью профилактики совершения мошенничеств с использованием средств мобильной связи и удаленного доступа к счетам и вкладам граждан организовано взаимодействие уголовного розыска с руководителями служб безопасности банков и агентств недвижимости, страховых компаний.
Благодаря усилиям сотрудников органов внутренних дел Екатеринбурга в 2019 году удалось раскрыть ряд крупных и многоэпизодных мошенничеств. Так, полицейскими был изобличен 30-летний житель Сургута, подозреваемый в 18 фактах мошенничества в отношении пенсионеров по схеме «сын попал в ДТП». По подозрению в продаже арендованных квартир в Екатеринбурге задержан 33-летний житель Астрахани.
Начальник отделения по борьбе с мошенничествами УМВД Екатеринбурга Игорь Каргаполов пояснил, что развитие технологий в кредитно-финансовой сфере вызвало рост мошенничеств, связанных с доступом преступников к пин-кодам пластиковых карт или паролям от мобильных банков. При этом зачастую потерпевшие сами передают эти данные в руки злоумышленников. Дело в том, что мошенники могут получить из различных источников частичную информацию о вас и вашей карте, а потом посредством телефонного звонка попытаться завладеть паролем либо пин-кодом. В этих случаях они, как правило, представляются службой безопасности банка и сообщают, что с вашего счета пытаются снять деньги.
© «Вечерние ведомости»
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