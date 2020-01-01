В Екатеринбурге запустят циклоторн для диагностики рака

19:23 | 16.01.2020

Фото: JustMedia

В Екатеринбурге заработает первый в России циклотронный центр, помогающий выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Как сообщил первый проректор УрФУ Сергей Кортов, университет получит лицензию от Минпромторга РФ на производство и продажу радиофармпрепаратов до конца года.



Стоит отметить, что стоимость аппарата составляет 180 млн рублей. Технический запуск комплекса состоится уже этим летом, а после получения лицензии препараты начнут поступать в больницы и использоваться для диагностики на томографах.



На сегодняшний день препараты для ПЭТ-центра ядерной медицины доставляют в Екатеринбург из Уфы. При этом из-за короткого периода полураспада часть изотопов для ПЭТ распадается в процессе транспортировки.



«Запуск этой машины позволит удешевить и расширить применение томографов в клиниках для диагностики раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Надеемся, что в ближайшей перспективе ПЭТы появятся еще в Нижнем-Тагиле и, возможно, Каменск-Уральске. Также, в перспективе, это серьезно удешевит стоимость одной дозы препарата расширит возможности людей пользоваться этой процедурой», – цитирует Кортова портал JustMedia.



Планируется, что после запуска циклотрона решится проблема очередей на диагностики и уменьшится стоимость радиофармпрепаратов. На сегодняшний день цена обследования составляет 34 тысячи рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»