Новости дня
13:23 | 14.01.2020
Фото: екатеринбург.рф
На борьбу с наледью и снегом на улицы Екатеринбурга отправлено 360 рабочих
Как рассказали в комитете благоустройства администрации Екатеринбурга, сегодня, 14 января, на ручной расчистке от снега пешеходных зон города трудятся 360 дорожных рабочих. Для уборки улиц от снежной массы задействовано 183 единицы спецтехники, среди которых 23 комбинированных дорожных машин, 41 трактор, 11 фронтальных погрузчиков и 79 самосвалов.
Кроме того, службы благоустройства Екатеринбурга продолжают устранение последствий снегопадов. В ночь с 13 на 14 января на снегоприемные полигоны было отправлено 9 тысяч 710 тонн снега.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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