Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Адмирал» со счетом 5:2

09:08 | 10.01.2020

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

В Екатеринбурге «Автомобилист» провел встречу с клубом «Адмирал» из Владивостока. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу уральской команды.



В составе «Автомобилиста» забитыми шайбами отличились Питер Холланд, Дэн Секстон, Георгий Белоусов, Брокс Мацек и Анатолий Голышев. В команде соперников голы забивали Мерескин и Бакош.



Добавим, что сейчас «Автомобилист» занимает 4 место в Восточной конференции. В следующий раз уральцы проведут игру против ЦСКА в Москве 12 января.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»