В Свердловской области пропал человек

14:48 | 6.01.2020

Фото: Лиза Алерт

38-летний Артеменко Сергей Викторович разыскивается в Свердловской области. Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы тёмные средней длины, глаза тёмно-серые. Особые приметы: небольшая узкая бородка рыжего цвета. С собой имел небольшой чёрный рюкзак.



Он был одет в тёмно-синюю куртку до бедра с белым меховым отворотом сверху, тёмные джинсы, коричневые замшевые ботинки, серая вязаная шапка.



Если вам что-то известно о местонахождении молодого человека, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»