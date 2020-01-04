На севере Свердловской области проходит операция по спасению рыбаков

13:02 | 6.01.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне, 5 января, в Единую дежурно-диспетчерскую службу Серова поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что возвращаясь с рыбалки на снегоходе, он встретил группу рыбаков, передвигавшихся на трех внедорожниках. По словам серовчанина, у одной из машин возникли серьёзные неполадки.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, ночью, в 02:00, 6 января для оказания помощи рыбакам к месту происшествия выдвинулась группа спасателей Карпинского поисково-спасательного отряда в составе 6 человек и 2-х единиц техники. Спасателям предстоит преодолеть расстояние в 100 км до предположительного места нахождения рыбаков.

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