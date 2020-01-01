Пожарные проверили храмы Свердловской области перед Рождественскими богослужениями

16:13 | 4.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В канун Рождества сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области провели проверки в храмах, где будут проводиться праздничные мероприятия. В рамках рейдов пожарные проверяли наличие и исправность огнетушителей, работу пожарной сигнализации и состояние эвакуационных выходов.



Также они напомнили священнослужителям, что подсвечники и светильники стоит устанавливать на негорючие основания, а жидкости для лампад нужно хранить только в металлических шкафах. Во время богослужений возле источников открытого огня должны находиться ответственные, чтобы своевременно предотвратить пожар.



Добавим, что профилактические мероприятия в церквях и храмах сотрудники ГУ МЧС планируют проводить до 6 января, а в рождественскую ночь на богослужениях будут дежурить пожарные.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»