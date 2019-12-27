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15:38 | 2.01.2020

На официальном портале Екатеринбурга появилась гигапиксельная панорама города

На официальном сайте мэрии Екатеринбурга появилась новая гигапиксельная панорама города со сверхвысоким разрешением. Фотографии столицы Урала, из которых и составлена панорама, были сделаны с помощью квадрокоптера в декабре 2019 года.

Вариант панорамы в этот раз представлен только в дневном режиме. На сайте города также можно посмотреть гигапиксельные панорамы Екатеринбурга, снятые с бизнес-центра «Высоцкого» в 2011 году, телебашни, снесенной позднее, жилого комплекса на улице Февральской Революции и панораму в «Высоцкого» из фотографий 2014 года.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что гигапиксельная панорама позволяет рассмотреть любую часть уральской столицы. Продукт сшит из тысяч фотографий.

— Зажав левую кнопку мыши, двигайте панораму. Вращая роликом мыши, приближайте или отдаляйте любой участок карты, — объяснили в администрации правила пользования панорамой.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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