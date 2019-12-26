В Камышлове прокуратура выявила нарушения в пункте временного содержания собак

14:12 | 27.12.2019

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В пункте временного содержания собак города Камышлова выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, индивидуальный предприниматель не имеет документы о безопасности воды и корма для животных. Более того, в учреждении не проводились дератизационные мероприятия и дезинфекция, отсутствовали морозильная камера хранения биологических отходов и отходов после операций, документы о вакцинации ловцов.



В отношении бизнесмена возбуждены административные дела. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных нормативными правовыми актами Свердловской области, и о нарушении ветеринарно–санитарных правил по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Суд назначил предпринимателю наказание в виде предупреждения по первому делу. В отношении второго дела решение о назначении наказания было передано в региональный департамент ветеринарии против бешенства.



Помимо прочего, были обнаружены нарушения в сфере закупок. Так, в нарушение условий муниципального контракта, заключённого МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО» с предпринимателем, 25 отловленных собак не предъявлялись к ветеринарному осмотру и не прошли стерилизацию. При этом заказчик принял такие услуги формально, без получения соответствующих документов.



В адрес директора «Центра обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО» внесли представление об устранении нарушений требований закона. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»