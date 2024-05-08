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Свердловскую продукцию представят на Российско-Китайском ЭКСПО-2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Харбине на восьмом Российско-Китайском ЭКСПО-2024, который будет проходить с 17 по 21 мая, на коллективном стенде Свердловской области продемонстрируют продукцию региональных производителей.
Как отметила свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова, в 2023 году Китай стал главным экспортным направлением для сельхозпроизводителей области. Поэтому ожидается, что выставка в Китае даст мощный импульс для развития партнёрских отношений. В этом году свою продукцию будут демонстрировать восемь уральских компаний, которые уже известны китайцам.
Свердловскую область на выставке представлять планируют:
– производитель локомотивов, грузовых электровозов, электропоездов и путевых машин – «Синара-Транспортные Машины»;
– производитель систем бесперебойного электропитания для железнодорожной отрасли и промышленности, электроники и контрольно-измерительного оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, транспортного машиностроения и ЖКХ – «НПК ВИП»;
– промышленный технопарк, в котором резидентам предоставляют поддержку: от формирования прототипа до сертификации и освоения серийного производства – экосистема «Космос»;
– торгово-производственная компания «Сима-ленд»;
– производитель растительного масла и жмыха – «Вега»;
– агропромышленный комплекс «A1 AGRO GROUP»;
– Ирбитский молочный завод;
– уральский производитель мороженого «Хладокомбинат №3»
– производитель свинины «Свинокомплекс Уральский»;
– птицефабрика «Рефтинская»;
– производитель каш быстрого приготовления из натуральных ингредиентов «Беркана».
Российско-Китайское Экспо проводят ежегодно с 2014 года попеременно в Екатеринбурге и Харбине. В прошлом году году седьмое Российско-Китайское ЭКСПО состоялась в Екатеринбурге 10-13 июля параллельно с выставкой ИННОПРОМ-2023. В мероприятии тогда приняли участие 370 китайских компаний.
Как отметила свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова, в 2023 году Китай стал главным экспортным направлением для сельхозпроизводителей области. Поэтому ожидается, что выставка в Китае даст мощный импульс для развития партнёрских отношений. В этом году свою продукцию будут демонстрировать восемь уральских компаний, которые уже известны китайцам.
Свердловскую область на выставке представлять планируют:
– производитель локомотивов, грузовых электровозов, электропоездов и путевых машин – «Синара-Транспортные Машины»;
– производитель систем бесперебойного электропитания для железнодорожной отрасли и промышленности, электроники и контрольно-измерительного оборудования для нефтегазовой отрасли, энергетики, транспортного машиностроения и ЖКХ – «НПК ВИП»;
– промышленный технопарк, в котором резидентам предоставляют поддержку: от формирования прототипа до сертификации и освоения серийного производства – экосистема «Космос»;
– торгово-производственная компания «Сима-ленд»;
– производитель растительного масла и жмыха – «Вега»;
– агропромышленный комплекс «A1 AGRO GROUP»;
– Ирбитский молочный завод;
– уральский производитель мороженого «Хладокомбинат №3»
– производитель свинины «Свинокомплекс Уральский»;
– птицефабрика «Рефтинская»;
– производитель каш быстрого приготовления из натуральных ингредиентов «Беркана».
Российско-Китайское Экспо проводят ежегодно с 2014 года попеременно в Екатеринбурге и Харбине. В прошлом году году седьмое Российско-Китайское ЭКСПО состоялась в Екатеринбурге 10-13 июля параллельно с выставкой ИННОПРОМ-2023. В мероприятии тогда приняли участие 370 китайских компаний.
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