Свердловскую продукцию представят на Российско-Китайском ЭКСПО-2024

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Харбине на восьмом Российско-Китайском ЭКСПО-2024, который будет проходить с 17 по 21 мая, на коллективном стенде Свердловской области продемонстрируют продукцию региональных производителей.Как отметила свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова, в 2023 году Китай стал главным экспортным направлением для сельхозпроизводителей области. Поэтому ожидается, что выставка в Китае даст мощный импульс для развития партнёрских отношений. В этом году свою продукцию будут демонстрировать восемь уральских компаний, которые уже известны китайцам.Свердловскую область на выставке представлять планируют:Российско-Китайское Экспо проводят ежегодно с 2014 года попеременно в Екатеринбурге и Харбине. В прошлом году году седьмое Российско-Китайское ЭКСПО состоялась в Екатеринбурге 10-13 июля параллельно с выставкой ИННОПРОМ-2023. В мероприятии тогда приняли участие 370 китайских компаний.