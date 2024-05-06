Нулевая ничья с прямым конкурентом оставила ФК «Урал» в зоне стыковых матчей за два тура до конца чемпионата

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В матче 28-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб «Урал» встречался в Воронеже с местным «Факелом». Матч на Центральном стадионе профсоюзов завершился нулевой ничьей.В первом тайме «Урал» имел отличную возможность забить мяч, когда в штрафной воронежцев случилась паника и после серии заблокированных ударов Алексей Каштанов попал в штангу.Во втором тайме игра была равной, но ни одного удара в створ ворот соперника уральцы нанести не смогли. Итог — безголевая ничья 0-0.После этой ничьей у обоих сегодняшних соперников стало по 29 очков. Столько очков же у футбольных клубов «Оренбург» и «Нижний Новгород» из одноимённых городов. Эти четыре клуба разместились на 11 — 14 позициях в турнирной таблице. «Урал» пока идёт на 13-м месте, но, учитывая плотность, всё решится в ближайших двух турах. Команда теоретически может как вылететь напрямую, так и избежать стыковых матчей, если займёт 11 или 12 место. В следующем матче команда из Екатеринбурга встретится со своим прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Оренбургом». Матч пройдёт 19 мая в 14.00 на «Екатеринбург Арене».