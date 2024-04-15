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Три неочевидные причины получить ВНЖ для цифровых кочевников в Венгрии: скорость интернета, уровень жизни, стоимость аренды

15.04 Суббота, 27 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Цифровые кочевники — специалисты, которые работают удаленно и часто переезжают. Обычно это программисты, менеджеры, веб-дизайнеры и все, чью работу можно упаковать в ноутбук и увезти из офиса. По-другому их называют диджитал номадами.

Страны привлекают цифровых кочевников и предлагают им специальные условия проживания. Венгрия выдает White Card, или белую карту — вид на жительство для тех, кто работает удаленно и зарабатывает от 3000 € в месяц.

Юристы компании «Паспортивити» рассказали, почему цифровые кочевники выбирают Венгрию.

Паспортивити (в прошлом — Иммигрант Инвест) консультирует в вопросах получения ВНЖ и второго гражданства. Компания предлагает россиянам экспертные решения в области инвестиционной иммиграции.

Причина №1. Интернет в Венгрии — один из самых стабильных в мире. Скорость загрузки позволяет программировать, смотреть видео в разрешении 4К без запинок и видеть лица коллег на видеосовещаниях не в пикселях. Средняя скорость интернета составляет 40 Мбит/с. Для сравнения, в России — 17,5 Мбит/с, а в странах Западной Европы — 30 Мбит/с.

Во всей Венгрии работает беспроводная связь LTE, а в крупных городах развивают сеть 5G — сейчас она покрывает города Будапешт и Дьер.

Самые популярные интернет-провайдеры в Венгрии — Vodafone, Yettel и Magyar Telekom. Пользователи Vodafone могут купить безлимитный мобильный интернет на месяц за 6990 венгерских форинтов, это примерно 2000 рублей. Тариф со скоростью выше стоит 13 990 форинтов, или 3600 рублей, — за эти деньги получают подключение со скоростью 100 Мбит/с.

В кофейнях, коворкингах и даже парках Венгрии есть бесплатные точки Wi-Fi. Любители работать вне дома выбираются в публичные библиотеки, например в библиотеку Эрвина Сабо в Будапеште.


Причина №2. Европейский уровень жизни по российским ценам. Качество жизни в Венгрии ежегодно растет. Цены на товары и услуги не слишком отличаются от цен в России. Чашка кофе стоит 150—300 рублей, занятие по йоге — около 1000 рублей, поход ресторан на двоих — около 1500 рублей.

Культура и природа Венгрии предлагают варианты отдыха для любых предпочтений. Музеи, улицы в средневековом стиле и готическая архитектура — тем, кто любит историю. Термальные источники, купальни и пляжи озера Балатон — тем, кто хочет расслабиться. Горнолыжные курорты Матра, Банкут, Магас-Хилл — любителям активного отдыха.

Венгрия граничит с Австрией, Хорватией, Словакией. Из Будапешта в Вену или Братиславу можно доехать за три часа, до Загреба — за четыре. Билеты в одну сторону будут стоить от 20 €.

Причина №3. Аренда недвижимости — одна из самых выгодных в Европе. Арендовать недвижимости в Будапеште можно в среднем за 950 €, это около 95 000 рублей. Примерно столько же будет стоить месяц в трехкомнатной квартире около метро в элитном жилом комплексе Екатеринбурга. На коммунальные услуги венгры ежемесячно тратят от 100 €, или 10 000 рублей.


В соседней Австрии стоимость аренды на 20% выше, чем в Венгрии, а в Гамбурге и Лиссабоне — на 70%. В Риме — на все 100%.

Большинство экспатов выбирают для переезда Будапешт. Столица разделена на 23 района на берегах Дуная — Буде и Пеште. В Буде расположен в основном элитный частный сектор, например район Холмы Буды — с лесами и виноградниками, Холм роз — с термальными источниками.

Более доступная недвижимость находится в городе Пешт. В 13 районе можно арендовать как элитную недвижимость, так и бюджетные квартиры в панельных многоэтажных домах. Выгодные предложения аренды находят в 8 районе, или Йожефвароше, — там расположен сад Orczy Kert и национальный музей, а сам район активно благоустраивают.

Чтобы узнать больше о ВНЖ в Венгрии и переезде в Европу, обращайтесь за индивидуальной консультацией к экспертам Паспортивити.

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Алиса Левина, фото Владислав Постников © Вечерние ведомости

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