В свердловском УГБИДД предупреждают о заснеженных дорогах





– сказали в пресс-группе. «В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких манёвров, исключить передвижение на летних шинах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление ГБИДД предупреждает автомобилистов о снегопадах на севере региона. В частности, снегом замело трассу «Серов – Североуральск – Ивдель».Дорожные службы уже приступили к уборке снега. Ситуацию на месте также контролируют экипажи ДПС.