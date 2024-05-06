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В свердловском УГБИДД предупреждают о заснеженных дорогах
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловское управление ГБИДД предупреждает автомобилистов о снегопадах на севере региона. В частности, снегом замело трассу «Серов – Североуральск – Ивдель».
Дорожные службы уже приступили к уборке снега. Ситуацию на месте также контролируют экипажи ДПС.
«В связи с непогодой призываем водителей выбирать пониженную скорость, выдерживать достаточную дистанцию до впереди идущего транспорта. А также отказаться от частых перестроений, избегать обгонов и других резких манёвров, исключить передвижение на летних шинах»,
– сказали в пресс-группе.
Дорожные службы уже приступили к уборке снега. Ситуацию на месте также контролируют экипажи ДПС.
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