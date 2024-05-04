Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупредили о заморозках до -5°C в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о заморозках до -5°C. Водителям в эти дни следует быть осторожными, особенно на летней резине, так как дороги становятся скользкими.
В понедельник, 13 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки: дождь, снег, мокрый снег. Ночью 0…+3°C, местами заморозки до -5°C. Днём +6…+11. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +9…+11°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 14 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, повсеместно заморозки до -5°C. Днём +6…+11°C, на севере до +3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C. Днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 15 мая, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, повсеместно заморозки до -5°C. Днём +7…+12°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +10…+12°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 13 мая, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшие осадки: дождь, снег, мокрый снег. Ночью 0…+3°C, местами заморозки до -5°C. Днём +6…+11. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +9…+11°C. Ветер 5-10 м/сек.
Во вторник, 14 мая, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, повсеместно заморозки до -5°C. Днём +6…+11°C, на севере до +3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C. Днём +8…+10°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 15 мая, в области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, повсеместно заморозки до -5°C. Днём +7…+12°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+2°C, днём +10…+12°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Снег растает после 7 мая в Свердловской области
04 мая 2024
04 мая 2024
Снегопады и дожди обещают в Свердловской области
06 мая 2024
06 мая 2024