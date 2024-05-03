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Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки ФБУ «Авиалесоохрана» выявило небольшое возгорание в лесах в Свердловской области. Об этом сообщается на сайте организации.
По данным на 12 мая 02.00, один пожар действовал на землях лесного фонда, пройдённой огнём менее 1 гектара. В последний раз до этого лесопожарная служба сообщала о природных пожара в регионе 3 мая. Тогда в области действовало 3 пожара на площади 174 гектаров.
Всего в России, по данным на сегодняшний день, действовало 39 лесных пожаров на площади 64 066 гектаров.
По данным на 12 мая 02.00, один пожар действовал на землях лесного фонда, пройдённой огнём менее 1 гектара. В последний раз до этого лесопожарная служба сообщала о природных пожара в регионе 3 мая. Тогда в области действовало 3 пожара на площади 174 гектаров.
Всего в России, по данным на сегодняшний день, действовало 39 лесных пожаров на площади 64 066 гектаров.
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