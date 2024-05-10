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В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»

13.28 Воскресенье, 12 мая 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 23.10, в посёлке Первомайский Верхнепышминского района на улице Советской разбился «ВАЗ». В ДТП погиб пассажир и серьёзно пострадал водитель.

По предварительным данным, водитель, молодой человек 1999 года рождения, не справился с управлением и выехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, до прибытия бригады медиков. Водителя с травмами головы, переломом руки и рваными ранами увели в больницу. Освидетельствование молодого человека на состояние опьянения показал наличие 0.96 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян.

Известно, что оба мужчины проживали в Первомайском. В момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в УГБИДД по Свердловской области.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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13:28 В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»
12:26 Один природный пожар обнаружили в Свердловской области
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11:09 Свердловский депутат попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на новоуральского живодёра
09:41 Свердловское МЧС предупредило о ветре до 18 метров в секунду
18:05 Следующее северное сияние свердловчанам помешает увидеть высокая облачность
16:24 Отопление в Свердловской области начнут отключать с 15 мая
15:19 В Нижнем Тагиле на легковой автомобиль упала остановка
14:45 Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает водителей о заморозках
14:16 Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области
11:58 Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 21 метров в секунду
11:50 Ночью в Екатеринбурге на Волгоградской произошла перестрелка
11:39 Крупным пожаром закончилось возгорание на улице Проезжей в Екатеринбурге
10:05 Екатеринбуржцы наблюдали ночью полярное сияние
20:43 Ирбитчанин «наотмечался» до штрафа за пьяное вождение
20:12 Водные объекты Свердловской области начали терять берега
19:36 Дебош в праздничный вечер произошёл в одной из точек общепита Екатеринбурга
18:59 В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ДТП пострадали люди
18:24 Главный «обидчик» дома Топоркова в Екатеринбурге объявлен в розыск
15:24 Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области
15:10 141 нарушение противопожарного режима выявили с начала мая в Свердловской области
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