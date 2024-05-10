В Верхнепышминском районе в смертельной аварии разбился «ВАЗ»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне вечером, примерно в 23.10, в посёлке Первомайский Верхнепышминского района на улице Советской разбился «ВАЗ». В ДТП погиб пассажир и серьёзно пострадал водитель.По предварительным данным, водитель, молодой человек 1999 года рождения, не справился с управлением и выехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате аварии пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, до прибытия бригады медиков. Водителя с травмами головы, переломом руки и рваными ранами увели в больницу. Освидетельствование молодого человека на состояние опьянения показал наличие 0.96 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян.Известно, что оба мужчины проживали в Первомайском. В момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в УГБИДД по Свердловской области.