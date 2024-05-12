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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 12 мая, в Асбесте у дома на Промышленной, 29 произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое серьезно пострадали. Обстоятельства выясняются.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Renault Logan по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗом». В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Ещё трое пассажиров остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Renault Logan по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗом». В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Ещё трое пассажиров остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.
«На месте происшествия автоинспекторы и следственно-оперативная группа местного ОВД проводят процессуальные действия по установлению причин и последствий автоаварии. По факту ДТП ведется расследование»,
– рассказали в пресс-группе.
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