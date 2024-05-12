Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте





– рассказали в пресс-группе. «На месте происшествия автоинспекторы и следственно-оперативная группа местного ОВД проводят процессуальные действия по установлению причин и последствий автоаварии. По факту ДТП ведется расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 12 мая, в Асбесте у дома на Промышленной, 29 произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое серьезно пострадали. Обстоятельства выясняются.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Renault Logan по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗом». В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Ещё трое пассажиров остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.