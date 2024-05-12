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Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Асбесте

16.38 Воскресенье, 12 мая 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 12 мая, в Асбесте у дома на Промышленной, 29 произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, ещё трое серьезно пострадали. Обстоятельства выясняются.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Renault Logan по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КАМАЗом». В результате водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия. Ещё трое пассажиров остались живы, но получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.

«На месте происшествия автоинспекторы и следственно-оперативная группа местного ОВД проводят процессуальные действия по установлению причин и последствий автоаварии. По факту ДТП ведется расследование»,

– рассказали в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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11:09 Свердловский депутат попросил полицию и прокуратуру обратить внимание на новоуральского живодёра
09:41 Свердловское МЧС предупредило о ветре до 18 метров в секунду
18:05 Следующее северное сияние свердловчанам помешает увидеть высокая облачность
16:24 Отопление в Свердловской области начнут отключать с 15 мая
15:19 В Нижнем Тагиле на легковой автомобиль упала остановка
14:45 Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает водителей о заморозках
14:16 Путин подписал указ о назначении новых судей в Свердловской области
11:58 Свердловские спасатели предупреждают о ветре до 21 метров в секунду
11:50 Ночью в Екатеринбурге на Волгоградской произошла перестрелка
11:39 Крупным пожаром закончилось возгорание на улице Проезжей в Екатеринбурге
10:05 Екатеринбуржцы наблюдали ночью полярное сияние
20:43 Ирбитчанин «наотмечался» до штрафа за пьяное вождение
20:12 Водные объекты Свердловской области начали терять берега
19:36 Дебош в праздничный вечер произошёл в одной из точек общепита Екатеринбурга
18:59 В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ДТП пострадали люди
18:24 Главный «обидчик» дома Топоркова в Екатеринбурге объявлен в розыск
15:24 Синоптики предупреждают о сильном ветре и снегопадах 11 и 12 мая в Свердловской области
15:10 141 нарушение противопожарного режима выявили с начала мая в Свердловской области
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