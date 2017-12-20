В Березовском в преддверии Дня спасателя открыли пожарный пост

18:52 | 26.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 26 декабря, в Березовском состоялось открытие отдельного пожарного поста 62-ой пожарно-спасательной части. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, торжественное событие было приурочено к Дню спасателя.



Отмечается, что новый пожарный пост поможет обеспечить надежную противопожарную защиту Новоберезовского поселка, южной и западной промышленных зон городского округа. Каждый день на посту буду дежурить 6 спасателей и пожарная автоцистерна.



Во время торжественной церемонии открытия спасателей с приближающимся праздником поздравил начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев. Он пожелал огнеборцам профессиональных успехов и реализации намеченных планов, а также вручил благодарственные письма добровольным пожарным поселка Монетный.



Напомним, День спасателя РФ отмечается 27 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»