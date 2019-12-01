В Екатеринбурге подвели итоги Международного фестиваля ледовой скульптуры

19:21 | 25.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице подвели итоги Международного фестиваля ледовой скульптуры «Европа – Азия». Как рассказали в администрации города Екатеринбурга, победу в конкурсе одержала художественная композиция команды из Нижнего Тагила.



Уральцы представили композицию «К Южному полюсу чуть раньше русских». Второе место заняла команда чебоксарских художников с работой «Раздвигая льды», а на третьем месте оказались москвичи с композицией «Белый гигант».



Напомним, что Международный фестиваль ледовой скульптуры в Екатеринбурге проводился уже в 18 раз. Тема конкурса в этом году – «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»