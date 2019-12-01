В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам

19:24 | 24.12.2019

Фото: astrakhanfm.ru

Прокуратура Чкаловского района проверила ООО «Строительная компания Рост ЕК» на соблюдение трудового законодательства.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что директор указанной компании не выплачивал зарплаты сотрудникам в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года. В результате, за 11 месяцев задолженность выросла до 4,4 миллионов рублей. При этом выявлено, что возможность выдачи заработной платы у организации имелась. Однако все средства тратил директор компании на личные нужды.



По результатам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат свыше двух месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»