В Екатеринбурге вынесен приговор убийце, найденному по шнурку

18:41 | 24.12.2019

Фото: informator.press

В Екатеринбурге вынесен приговор 63-летнему жителю Тюмени Аркадию Айнулину, убившему екатеринбурженку 1964 года рождения шнурком.



Напомним, после очередного выхода из колонии в 2010 году убийца бродяжничал в Екатеринбурге, где и встретил свою жертву. Жительница столицы Урала шла с садовой утварью и велосипедом по улице Черняховского в коллективный сад. Преступник завязал с женщиной разговор и начал тянуть в сторону от тропинки. Чтобы убитая не звала на помощь, Айнулин накинул ей на шею шнурок, который лежал в кармане. Жертва погибла от удушья.



После инцидента злоумышленник уехал в другой регион, оставив орудие убийства на месте преступления.



В 2019 году шнурок в очередной раз исследовали, в результате чего были обнаружены следы Айнулина. После данного открытия провели молекулярно-генетическую судебную экспертизу. После задержания мужчина признал свою вину в полной мере.



СУ СКР по Свердловской области отмечает, что Айнулин неоднократно оказывался за решеткой. В этот раз его ждет 20 лет лишения свободы по совокупности приговоров.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»