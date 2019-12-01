В центре Екатеринбурга из-за коммунальной аварии затопило элитный квартал

17:05 | 23.12.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге затопило квартал «Екатеринбург-Сити» из-за коммунальной аварии. По словам очевидцев, машины «плывут» по затопленным улицам.



Устранением аварии, а также её последствий уже занимаются бригады Водоканала.



«Утечку на водоводе диаметром 1000 миллиметров локализовали, для устранения последствий разлива воды на место направлен цех благоустройства. Все абоненты, запитанные от этого водовода, обеспечены холодной водой», — цитирует сотрудника Водоканала портал Е1.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»