Новости дня
14:32 | 21.12.2019
Фото: Влад Бурнашев
В Екатеринбурге на митинг против Генплана вышли десятки человек
Поводом стало постановление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о проекте планировки и межевания территории по улицам Достоевского – Молодежи –Уральских рабочих – Народного фронта.
Местные жители опасаются, что их дома попадут под застройку. С митингующими встретились представители областного Минстроя, городского департамента архитектуры и районной администрации, предложившие обсудить будущее территории в приемные часы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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