В Екатеринбурге на митинг против Генплана вышли десятки человек

14:32 | 21.12.2019

Фото: Влад Бурнашев

В Екатеринбурге на Уралмаше прошёл митинг жителей частного сектора. На площадь Первой Пятилетки вышли десятки человек (заявленная численность – 200 человек).



Поводом стало постановление главы Екатеринбурга Александра Высокинского о проекте планировки и межевания территории по улицам Достоевского – Молодежи –Уральских рабочих – Народного фронта.



Местные жители опасаются, что их дома попадут под застройку. С митингующими встретились представители областного Минстроя, городского департамента архитектуры и районной администрации, предложившие обсудить будущее территории в приемные часы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»