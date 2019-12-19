 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:50 | 19.12.2019

В Белоярском полицейские попытались «отмазать» от наказания мужчину, напавшего на участкового

В Белоярском сотрудники территориального следственного отдела свердловского СКР возбудили бесфигурантное уголовное дело по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений») на основании оперативной информации УФСБ по Свердловской области. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников силовых структурах.

По данным veved.ru, около двух месяцев назад участковый уполномоченный в Белоярском задержал нарушителя. Мужчина дал отпор полицейскому. По неподтвержденной информации, сначала он прокатил участкового на капоте, а после задержания тот, попытавшись скрыться, спрыгнул со второго этажа здания.

О произошедшем участковый доложил начальнику территориального ОВД ОП №29 Александру Дудину, тот, в свою очередь, наверх – врио начальнику межмуниципального отдела «Заречный» Сергею Калмыкову. Затем лицо из начальствующего состава отдела (это мог быть как Калмыков, Дудин, так и кто-то иной) дает указание оперативному дежурной части не регистрировать факт нападения на участкового, несмотря на то, что в действиях гражданина усматривается состав уголовного преступления.

Спустя некоторое время о произошедшем стало известно сотрудникам отдела УФСБ в городе Заречном, которые собрали необходимые материалы и передали их в Следственный комитет. В настоящее время в отношении нападавшего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По факту укрывательства преступления обвинение еще никому не предъявлено.

Добавим, что в настоящее время в районном суде Заречного рассматривается уголовное дело в отношении бывшего начальника следствия отдела МВД России «Заречный» Дениса Рудого (уволен весной 2019 года). Он обвиняется по ч.3 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования совершенные лицом с использованием своего служебного положения»). По версии следствия, будучи начальником следственного отдела, он дал указание подчиненной закрыть уголовное дело в отношении своего знакомого, которого подозревали в хранении и приобретении наркотиков. Ближайшее заседание по делу Рудого назначено на 25 декабря.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
19.12.2019

22:23 | 19.12.2019
«Автомобилист» обыграл «Нефтехимик» на матче в Екатеринбурге

20:37 | 19.12.2019
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем работника органов безопасности

20:20 | 19.12.2019
Свердловчанину, виновному в нарушении ПДД, из-за которого погибли 4 человека, назначили 5 лет колонии

20:01 | 19.12.2019
В Екатеринбурге по проспекту Космонавтов разлилась холодная вода

19:50 | 19.12.2019
В Белоярском полицейские попытались «отмазать» от наказания мужчину, напавшего на участкового

19:42 | 19.12.2019
После пресс-конференции президента Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что в Екатеринбурге появится вторая ветка метро

19:18 | 19.12.2019
21 век на дворе: в Алапаевске МУП закупает дрова на 3,6 миллиона рублей

19:17 | 19.12.2019
Новое тепло Прикамья

19:13 | 19.12.2019
72 % свердловчан смотрят «ОТВ»

18:44 | 19.12.2019
В микрорайоне Академический Екатеринбурга открылось новое здание детсада

18:40 | 19.12.2019
Максим Решетников: «Главы территорий лично отвечают за реализацию нацпроектов в муниципалитетах»

18:26 | 19.12.2019
В Чкаловском районе Екатеринбурга к Новому году откроются десять ледовых городков

18:18 | 19.12.2019
Во всех районах Перми готовятся к открытию ледовые городки

18:13 | 19.12.2019
В Перми назвали имена «Тренеров года»

18:11 | 19.12.2019
Для удобства жителей и гостей Перми изменен режим работы ярмарок

18:05 | 19.12.2019
Благодаря поддержке краевых властей вдвое больше больных детей получат помощь нянь фонда «Дедморозим»

17:44 | 19.12.2019
Телевизионный фильм «Два берега» получил первый рибейт от Пермского края

17:39 | 19.12.2019
Новый детский сад в центре Перми годов к лицензированию

17:27 | 19.12.2019
ГУ МЧС: 20 декабря в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

16:53 | 19.12.2019
Жители Екатеринбурга смогут привиться от гриппа в торговых центрах

16:30 | 19.12.2019
72 % свердловчан смотрят «ОТВ»

16:23 | 19.12.2019
Путин ответил на жалобы врачей из Екатеринбурга

15:58 | 19.12.2019
На севере Свердловской области начальника следствия уволили за непресечение незаконной рыбалки

15:51 | 19.12.2019
В Свердловскую область придут сильные снегопады и метели. Дорожники выпустили предупреждение для водителей

15:29 | 19.12.2019
Энергоэффективные решения для пермских муниципалитетов

15:26 | 19.12.2019
В Верхней Пышме огласили приговор экс-председателю думы Среднеуральска и ее дочери

15:00 | 19.12.2019
Сотрудники почты на Урале отравились неизвестным веществом, когда разбирали посылки

14:37 | 19.12.2019
В Нижнем Тагиле трамваи будут работать всю новогоднюю ночь

14:36 | 19.12.2019
Депутатов думы Екатеринбурга вновь собирают на заседание. В повестке вопрос, за которым пристально следит прокуратура

14:08 | 19.12.2019
В Екатеринбурге задержали участника протестов в сквере у Театра драмы, чтобы вручить повестку на допрос

13:48 | 19.12.2019
Свердловские борцы с «оборотнями в погонах» отметили 24 –летие со дня создания службы УСБ

13:41 | 19.12.2019
Прокуратура ЦВО назвала причину аварийной посадки Ан-12 в Кольцово

13:19 | 19.12.2019
Под Первоуральском ликвидировали свалку древесных отходов

13:15 | 19.12.2019
Комиссия по ПЗЗ Перми рассмотрела заявление об изменении параметров строительства в микрорайоне Красные казармы

13:13 | 19.12.2019
Под Каменском-Уральским школу и детсад закрыли на карантин из-за неизвестной болезни

13:07 | 19.12.2019
В Прикамье готовится законопроект о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей





Мы в соцсетях



Архив
«    Декабрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 