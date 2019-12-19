В Белоярском полицейские попытались «отмазать» от наказания мужчину, напавшего на участкового

19:50 | 19.12.2019

В Белоярском сотрудники территориального следственного отдела свердловского СКР возбудили бесфигурантное уголовное дело по ст. 316 УК РФ («Укрывательство преступлений») на основании оперативной информации УФСБ по Свердловской области. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников силовых структурах.



По данным veved.ru, около двух месяцев назад участковый уполномоченный в Белоярском задержал нарушителя. Мужчина дал отпор полицейскому. По неподтвержденной информации, сначала он прокатил участкового на капоте, а после задержания тот, попытавшись скрыться, спрыгнул со второго этажа здания.



О произошедшем участковый доложил начальнику территориального ОВД ОП №29 Александру Дудину, тот, в свою очередь, наверх – врио начальнику межмуниципального отдела «Заречный» Сергею Калмыкову. Затем лицо из начальствующего состава отдела (это мог быть как Калмыков, Дудин, так и кто-то иной) дает указание оперативному дежурной части не регистрировать факт нападения на участкового, несмотря на то, что в действиях гражданина усматривается состав уголовного преступления.



Спустя некоторое время о произошедшем стало известно сотрудникам отдела УФСБ в городе Заречном, которые собрали необходимые материалы и передали их в Следственный комитет. В настоящее время в отношении нападавшего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). По факту укрывательства преступления обвинение еще никому не предъявлено.



Добавим, что в настоящее время в районном суде Заречного рассматривается уголовное дело в отношении бывшего начальника следствия отдела МВД России «Заречный» Дениса Рудого (уволен весной 2019 года). Он обвиняется по ч.3 ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования совершенные лицом с использованием своего служебного положения»). По версии следствия, будучи начальником следственного отдела, он дал указание подчиненной закрыть уголовное дело в отношении своего знакомого, которого подозревали в хранении и приобретении наркотиков. Ближайшее заседание по делу Рудого назначено на 25 декабря.



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