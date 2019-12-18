В Следственном комитете в Екатеринбурге обсудили розыск без вести пропавших детей

19:52 | 18.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге на базе следственного управления СК России по Свердловской области было проведено совещание, посвященное организации розысках без вести пропавших детей, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что также в СК обсуждали профилактику самовольных уходов несовершеннолетних детей их дома и соцучреждений.



В совещании принимали участие руководство и сотрудники следственного управления СК России по Свердловской области, представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ, прокуратуры Свердловской области, ГУ МВД России по Свердловской области, региональных министерств социальной политики и образования, Уральского государственного юридического университета и поискового отряда «Лиза Алерт».



Во время совещания были определены приоритетные направления профилактической работы, направленные на предотвращение уходов детей из дома. Кроме того, по итогам решения были закреплены выводы, к которым пришли участники совещания.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»