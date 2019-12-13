Хоккейная пауза заканчивается: «Автомобилист» в Екатеринбурге встретит «Амур»

12:47 | 15.12.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

В предстоящий вторник, 17 декабря, хоккейный клуб «Автомобилист» на родной арене в Екатеринбурге встретит хабаровский «Амур». Матч начнётся в 17:00.



Напомним, последний матч уральский клуб провёл 7 декабря, после чего отправился на небольшой перерыв. По словам главного тренера Андрея Мартемьянова, такой отдых пошёл на пользу.



«Насколько нужен был отдых? Он нужен был обязательно. За 20 дней мы сыграли 10 матчей – это очень напряжённый график, а ещё плюсом переезды. Это всё наслаивалось, ещё травмы, болезни. Парням обязательно нужно было переключиться, разрядиться. Не только физически, но и морально отдохнуть. Переключились, сейчас нормально работаем»,- рассказал Андрей Мартемьянов.



Также главный тренер отметил, что у Найджела Доуса и Артёма Гареева сотрясения, из-за чего пока они играть не могут.



Сейчас «Автомобилист» находится на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции и имеет в запасе 43 очка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»