В центре Нижнего Тагила злоумышленники экскаватором выкопали ливнёвку

10:30 | 15.12.2019

В Нижнем Тагиле в районе дома № 74а по улице Красноармейской злоумышленники попытались украсть трубу ливневой канализации, выкопав её при помощи экскаватора. Инцидент произошёл днём в пятницу, 13 декабря.



«Главный инженер Службы заказчика городского хозяйства проезжал мимо и увидел, что что-то копают, свернул в парк, а там экскаватор трубу выкапывает. Он позвонил нам и вызвал полицию. Мы туда выехали, думали, это какая-то брошенная труба, а оказалось, действующая ливнёвка»,- сообщил директор муниципального предприятия Игорь Васильев.



Трубу сломали, поэтому теперь придётся покупать и делать новую. Возможно, на участке установят пластиковую.



Полиции удалось задержать злоумышленников на месте преступления. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают личности его исполнителей и заказчика.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»