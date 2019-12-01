Сроки выдачи монет, посвященных опросу по выбору места строительства храма, продлены

14:59 | 9.12.2019

Фото: eanews.ru

В столице Урала продлят сроки выдачи памятных монет, выпущенных для участников городского опроса по выбору площадки для строительства храма великомученицы Екатерины. Такое решение приняло руководство Фонда святой Екатерины.



В офисе ресурсного центра добровольничества «Сила Урала», расположенном в Дивсе, будут выдавать монеты с изображением святой великомученицы тем, кому их не досталось на опросе. Их выдача будет производиться с 10 по 28 декабря с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00.



Также желающие могут получить монеты и в офисе Фонда святой Екатерины в БЦ «Высоцкий» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Напомним, что общегородской опрос проходил в Екатеринбурге 13 октября. Местным жителям на выбор были представлены только два варианта – территория бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17 и пустошь за Макаровским мостом. Большинство голосов отдали за первый вариант.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»