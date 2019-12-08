В Верхней Пышме начали строить «Весёлую карусель»

В парке УГМК приступили к сооружению новогодней ёлки – главного символа Нового года. 32-метровый каркас ели построят из металлических конструкций, а затем на него установят около 1000 хвойных веточек. В этом году лесную красавицу нарядят в новое одеяние, состоящее из более 1 миллиона светодиодов. На данный момент специалисты приступили к программированию системы световой иллюминации. В день открытия ледового городка верхнепышминцы увидят много новинок, которые подчеркнут индивидуальность Медной столицы Урала.В новогодние торжества горожане закружатся в «Весёлой карусели» – такое название получил ледовый городок, строящийся по мотивам древнерусских сказок. Ледовые мастера как всегда удивят посетителей парка необычными дизайнерскими композициями из кристально чистого льда с яркой подсветкой. На строительство городка планируется израсходовать порядка 80 тонн льда.На входе в сказочную страну гости увидят красивую арку, а затем смогут познакомиться с её обитателями – богатырями Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем, прокатятся на печке-горке и санях Мороза Ивановича.Для любителей фото и селфи изготовят более 10 фотозон со скульптурами: «Иван-царевич и Царевна-лягушка», «Рукодельница», «Колодец» и другие. Самые маленькие посетители смогут позабавиться в игровых комплексах «Гуси-лебеди», «Молочная река», «Змей Горыныч» и покататься на больших и малых горках. Наиболее массивными ледяными скульптурами, конечно же, будут Дед Мороз и Снегурочка – высотой до 4 метров.Традиционно ледовый городок строится при финансовой поддержке градообразующего предприятия АО «Уралэлектромедь», входящего в металлургический комплекс УГМК.В настоящее время работники цеха централизованного смонтировали металлический каркас ели, приступили к строительству горок. Все работы планируется завершить к 25 декабря.