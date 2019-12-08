Дозвонились: коллекторы парализовали работу школы и лишились лицензии

13:07 | 9.12.2019

Фото: eadaily.com

В Свердловской области коллекторское агентство оштрафовано на 50 тысяч рублей и исключено из государственного реестра юридических лиц за бесконечные звонки на рабочий и личный телефоны должницы, работающей в школе. Об этом сообщили в УФССП России по Свердловской области.



Как рассказали в ведомстве, обращение женщины о телефонном терроре со стороны коллекторского агентства было переправлено приставам из администрации президента. Заёмщица, работающая в школе, написала жалобу в администрацию президента о том, что, взяв кредит в микрофинансовой организации, она не смогла его вовремя вернуть, но заблаговременно предупредила кредитора об этом. Тем не менее, после этого на ее рабочий номер телефона в школе в течение нескольких часов непрерывно звонили, но тут же сбрасывали вызов, тем самым на какое-то время парализовали работу образовательного учреждения. Одновременно с этим коллекторами аналогично был атакован ее личный телефон. Информацию о «телефонном терроре» со стороны коллекторов подтвердила директор школы.



Судебные приставы возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», в результате рассмотрения которого микрофинансовая организация была оштрафована и исключена из государственного реестра юридических лиц.

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