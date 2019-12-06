На Урале сгорело здание с инвентарем юных горнолыжников

09:59 | 8.12.2019

Фото: Е1.RU

На Урале на горе Ежовой сгорело здание, где дети-горнолыжники из школы олимпийского резерва Кировграда хранили лыжи, палки и шлемы. Общая сумма ущерба – больше миллиона рублей.



По словам родителей юных горнолыжников, средняя стоимость сгоревших комплектов инвентаря – 30 тысяч рублей за комплект.



«Школа олимпийского резерва на грани закрытия, дети не могут участвовать в соревнованиях. Много тех, кто занимал призовые места в России и области. Начинается конфликт собственников: трасса, которая находится на горе, опечатана. Там ничего не происходит. И тут здание сгорает»,- сообщают родители.



Отметим, сгоревшее здание построили 40 лет назад. Одна из возможных причин пожара – неисправность проводки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»