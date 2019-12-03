На трассе Екатеринбург – Тюмень в ДТП погибли мужчина и женщина

12:29 | 4.12.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень погибли мужчина и женщина, ехавшие на ВАЗ-2107. Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария случилась около 10 часов на 213 км автодороги.



Во время выезда со второстепенной дороги водитель легковушки не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. После сильного бокового столкновения обе машины съехали с проезжей части.



В результате аварии на месте скончались водитель ВАЗ и его супруга. Отмечается, что в момент ДТП оба были пристегнуты ремнями безопасности.



Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»