Новости дня
22:02 | 30.11.2019
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области обсудил подготовку к Универсиаде-2023 с первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным
Так, Куйвашев рассказал о концепции проведения Всемирных студенческих игр в уральской столице, а Левитин поблагодарил главу региона за сотруднчество.
«Я хочу вас тоже поблагодарить, в частности — за поддержку настольного тенниса. Мы с вами провели в Екатеринбурге Чемпионат Европы по этому виду спорта, и до сих пор коллеги из других стран спрашивают, когда город еще раз примет соревнования», — отметил Игорь Левитин.
Добавим, что губернатор Свердловской области также заверил вице-президента Олимпийского комитета России, что что регион справится с проведением и этих соревнований снова.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
30.11.2019
22:02 | 30.11.2019
Губернатор Свердловской области обсудил подготовку к Универсиаде-2023 с первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным
18:29 | 30.11.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Малышева и Коминтерна столкнулись трамвай и минивэн
17:03 | 30.11.2019
На Международный фестиваль «Кинопроба» в Екатеринбурге приедут кинематографисты из 22 стран
15:27 | 30.11.2019
В Екатеринбурге за взятку в 18 миллионов рублей задержан замглавы СКР по Свердловской области
14:42 | 30.11.2019
В Туринске произошло очередное пьяное ДТП с участием руководства города
13:48 | 30.11.2019
В Екатеринбурге тысячи должников привлекут к ответственности
12:56 | 30.11.2019
Свердловский «Автомобилист» начнёт выездную серию матчем с «Локомотивом» в Ярославле
11:31 | 30.11.2019
В Екатеринбурге состоится зимний полумарафон. Рассказываем, какие улицы будут перекрыты
10:35 | 30.11.2019
Родителей зверски убитого в Екатеринбурге 9-летнего мальчика задержали
09:51 | 30.11.2019
Лошади погибли во время пожара в частной конюшне в Екатеринбурге
20:32 | 29.11.2019
В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину вместе со спящим внутри ребенком
19:32 | 29.11.2019
Роспотребнадзор запустит «горячую линию» по качеству детских товаров и новогодних подарков для свердловчан
18:20 | 29.11.2019
На улице Куйбышева в Екатеринбурге «Lexus» сбил 9-летнюю девочку
17:57 | 29.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 11,3 миллиона
17:36 | 29.11.2019
Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила использования транспортных карт
17:34 | 29.11.2019
Житель Екатеринбурга завоевал «золото» на Первенстве России по дзюдо
17:27 | 29.11.2019
В Екатеринбурге на Уктусе поймали черную лисицу
17:18 | 29.11.2019
Пермские каратисты выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве Европы по каратэ
16:45 | 29.11.2019
Откуда челябинские блогеры берут деньги на развитие
16:42 | 29.11.2019
Депутат Госдумы призвал к выравниванию региональных бюджетов
16:37 | 29.11.2019
В Невьянске обсуждают неприличный скандал, связанный с депутатом и директором местного ДК Романом Нечкиным
16:12 | 29.11.2019
В Екатеринбурге пройдет «Кубок Урала» по бадминтону
15:44 | 29.11.2019
В столице Урала отправили в колонию врача, торговавшего наркотиками
15:15 | 29.11.2019
У пяти учеников екатеринбургской школы подозревают кишечную инфекцию
14:46 | 29.11.2019
В Перми началась подготовка к работе по новым транспортным контрактам
14:44 | 29.11.2019
Депутата белоярской думы вызвали на допрос сотрудники ФСБ
14:30 | 29.11.2019
В свердловском поселке ветеран ВОВ несколько лет живёт без холодной воды
14:30 | 29.11.2019
В новогодние каникулы краевые музеи Прикамья будут работать бесплатно
13:56 | 29.11.2019
Экс-инспектора Уральского управления Ростехнадзора осудили за взятку
13:29 | 29.11.2019
В Свердловской области проходит масштабное тестирование на ВИЧ
13:23 | 29.11.2019
В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов