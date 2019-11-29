Губернатор Свердловской области обсудил подготовку к Универсиаде-2023 с первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным

22:02 | 30.11.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня, 30 ноября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с первым вице-президентом Олимпийского комитета России Игорем Левитиным. Как рассказали в департаменте информполитики региона, они обсудили подготовку к летней Универсиаде-2023 в Екатеринбурге, а также возможность организаций других крупных спортивных событий.



Так, Куйвашев рассказал о концепции проведения Всемирных студенческих игр в уральской столице, а Левитин поблагодарил главу региона за сотруднчество.



«Я хочу вас тоже поблагодарить, в частности — за поддержку настольного тенниса. Мы с вами провели в Екатеринбурге Чемпионат Европы по этому виду спорта, и до сих пор коллеги из других стран спрашивают, когда город еще раз примет соревнования», — отметил Игорь Левитин.



Добавим, что губернатор Свердловской области также заверил вице-президента Олимпийского комитета России, что что регион справится с проведением и этих соревнований снова.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»