В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 11,3 миллиона

17:57 | 29.11.2019

Фото: irkutsk.news

В столице Урала суд вынес приговор Станиславу Саттарову, виновному в мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказали в Прокуратуре Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, своими действиями он причинил ущерб на сумму свыше 11,3 миллиона рублей одному из банков.



Мошеннические действия екатеринбуржец совершал в период с августа 2014 года по апрель 2015 года. Саттаров вводил в заблуждение своих знакомых и убеждал их оформить на себя банковские кредитные договоры.



Так, мужчина, зная, что его знакомый хочет продать земельные участки и находящиеся на них жилые дома, сказал, что хочет купить их и открыть там дома престарелых. Также обвиняемый сообщил продавцу, что на данный момент денег у него нет и он намерен взять кредит, после чего уговорил знакомого подписать договор купли-продажи по завышенной стоимости. Подобным образом Саттаров ввел в заблуждение и других трех своих знакомых. Деньги, после снятия в банке, они отдавали подсудимому.



Знакомые Саттарова думали, что он будет исправно выплачивать банку заемные денежные средства, однако тот внес только несколько первых платежей и прекратил выплаты.



Свою вину подозреваемый не признал, хотя она была доказана посредством документов и данным свидетелей.



Саттарову назначили 8 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»