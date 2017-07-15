У пяти учеников екатеринбургской школы подозревают кишечную инфекцию

15:15 | 29.11.2019

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Сегодня, 29 ноября, в школе №197 на Ботанике несколько учеников пожаловались на тошноту и сильные боли в животе. На данный момент известно, что у пяти школьников подозревают острую кишечную инфекцию.



Как рассказала пресс-секретарь департамента образования Екатеринбурга Екатерина Катыхина, от некоторых родителей поступила информация, что у их детей обнаружены признаки ОКИ. Из-за этого вторую смену было решено отправить на дистанционное обучение. Кроме того, решено провести полную санобработку всех помещений школы.



На уши также поднят и оператор питания – ООО «Школяр», который обеспечивает всех учеников едой. Организации заказали обработку всех помещений пищеблока в Центре гигиены и эпидемиологи.



По словам Катыхиной, подтверждения заболеваний пока что нет, но в целях профилактики приняты меры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»