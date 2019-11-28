Женщина лишилась из-за долгов иномарки в Екатеринбурге

10:57 | 29.11.2019

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге у женщины забрали автомобиль Toyota из-за накопившихся долгов. Она взяла в банке два кредита на полмиллиона рублей, но так его и не закрыла.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, женщина не стала платить даже после того, как решение суда вступило в законную силу, а исполнительный документ передали на принудительное исполнение приставам.



Екатеринбурженке дали время, чтобы она смогла добровольна оплатить долги. Однако женщина этого не сделала и веских причин не нашла. Приставы пошли на крайние меры и конфисковали у нее автомобиль, который планируется спустить с молотка.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»