В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования на производстве

14:37 | 27.11.2019

Фото: bash.news

Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области сообщает, что уголовное дело возбуждено по факту травмирования 21-летнего тракториста, получившего механическую травму глаза на производстве.



По факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «нарушение требований охраны труда». На данный момент выясняются обстоятельства случившегося: следователи изучают документы предприятия, допрашивают коллег пострадавшего и ответственных за контроль за техникой безопасности.



Отметим, указанная статья УК РФ предусматривает лишение свободы сроком на один год.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»