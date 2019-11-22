В Екатеринбурге отреставрируют Плотинку

17:56 | 25.11.2019

Фото: fotokto.ru

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила ремонт Плотинки в Екатеринбурге, сообщает управление ОКН Свердловской области.



В документе отмечается удовлетворительное состояние плотины Городского пруда, но также указана и необходимость ремонта памятника истории.



Согласно заключению экспертов, в бетонных поверхностях прореза плотины и стен водотока выявлены многочисленные сколы с оголением арматуры, коррозия арматуры, пустоты в швах между отдельными железобетонными элементами, способствующие проникновению воды в конструкции. На железобетонных и кирпичных поверхностях потолка и стен прореза плотины и пешеходного моста со стороны нижнего бьефа выявлены многочисленные места выщелачивания бетона с образованием отложений солей.



Согласно проекту, будут отремонтированы стены, гранитные поверхности фасада, восстановлены ступени, тротуарное покрытие, проведена гидроизоляция канализационных труб, ремонт памятников Бажову и Мамину-Сибиряку.



Ивзвестно, что в ходе работ внешний облик Плотинки не изменится.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»