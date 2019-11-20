В Екатеринбурге уже полмесяца идут поиски пропавшего молодого человека

09:16 | 21.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 19-летнего Александра Москвина. С 5 ноября его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, карие глаза, тёмно-русые волосы. Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном (капюшон оранжевый внутри), черные джинсы, черные полуботинки и черная вязаная шапка.



Если вы что-то знаете о местонахождении молодого человека – сообщите об этом инфоргу поиска по номеру телефона 89634405105.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»