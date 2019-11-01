Опасную для здоровья говядину сожгли в Екатеринбурге

15:51 | 20.11.2019

Накануне сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области уничтожено 367 кг говядины, изъятой в Екатеринбурге в ООО «Железнодорожное» (складская площадка на улице Завокзальной около Овощебазы №4). Мероприятие проходило совместно с отделом по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Уральской оперативной таможни.



В ходе проведения проверки выявлено несанкционированное хранение и реализация животноводческой продукции неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, без клейм и маркировки, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Такая продукция не подвергалась ветеринарному контролю и является небезопасной. Не исключено наличие в ней опасной патогенной микрофлоры, возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, что создает угрозу здоровью и жизни человека.



Из оборота изъято и уничтожено путем сжигания 367 кг мясной продукции. В отношении владельца продукции возбуждено дело об административной ответственности.

© «Вечерние ведомости»