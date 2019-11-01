На фестивале национальных культур в Екатеринбурге выступили более 700 исполнителей

18:54 | 15.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоялся второй Международный фестиваль-конкурс национальных культур «На стыке континентов». Как рассказали в Администрации города Екатеринбурга, на праздник съехались более 700 исполнителей с разных уголков России.



Выступления конкурсантов оценивали Рихард Кёкень (Будапешт, Венгрия), Гули Хамраева (Ташкент, Узбекистан), Гульсауле Орумбаева (Алматы, республика Казахстан), Татьяна Молчанова (Москва, Россия), Олег Щукин (Москва, Россия), Николай Зайцев (Екатеринбург, Россия), Надежда Романько (Екатеринбург, Россия).



Завершился фестиваль-конкурс красочным гала-концертом и торжественной церемонией награждения. Завтра участников ожидает фольклорная вечерка «Кузьма-Демьян, приходи в гости к нам» с участием членов жюри. Там исполнители смогут погрузиться в увлекательный мир народной культуры.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»