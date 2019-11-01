Новости дня
18:54 | 15.11.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
На фестивале национальных культур в Екатеринбурге выступили более 700 исполнителей
Выступления конкурсантов оценивали Рихард Кёкень (Будапешт, Венгрия), Гули Хамраева (Ташкент, Узбекистан), Гульсауле Орумбаева (Алматы, республика Казахстан), Татьяна Молчанова (Москва, Россия), Олег Щукин (Москва, Россия), Николай Зайцев (Екатеринбург, Россия), Надежда Романько (Екатеринбург, Россия).
Завершился фестиваль-конкурс красочным гала-концертом и торжественной церемонией награждения. Завтра участников ожидает фольклорная вечерка «Кузьма-Демьян, приходи в гости к нам» с участием членов жюри. Там исполнители смогут погрузиться в увлекательный мир народной культуры.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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