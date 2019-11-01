На вертолётной площадке «Высоцкого» в Екатеринбурге появится открытый бассейн с водяными горками

15:57 | 15.11.2019

Фото: tourister.ru

В Екатеринбурге на вертолётной площадке бизнес-центра «Высоцкий» начали создавать открытый бассейн. Все работы будут выполнены к лету 2020 года.



На протяжении нескольких месяцев монтируются системы. Поднимать необходимое оборудование приходится вручную, из-за чего процесс усложняется. Проект пока не показывают, однако, по словам совладельца бизнес-центра Андрея Гавриловского, бассейн будет работать и летом, и зимой.



«Мы не сразу, но планируем сделать там несколько экстремальных аттракционов. Например, прозрачную водяную горку, желоб которой будет выходить за периметр здания — и можно будет прокатиться на ней и посмотреть на город на высоте 54-го этажа», — рассказал совладелец.



Стоимость посещения бассейна пока также не называют.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»