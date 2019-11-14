На Урале двое мужчин подозреваются в незаконной вырубке лесных насаждений

12:35 | 15.11.2019

На Урале двух жителей Слободо-Туринского района, один из которых является сотрудником государственного учреждения в сфере охраны лесов, подозревают в незаконной рубке леса.



По материалам дела, в период с декабря 2018 по март 2019 года подозреваемые наняли бригаду лесорубов и начали незаконную рубку лесных насаждений на территории Слободо-Туринского района. В общей сложности сообщники незаконно завладели 74 кубометрами сосны и причинили ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.



При этом отмечается, что бригаду самих лесорубов подозреваемые убедили в законности действий.



В настоящее время расследование продолжается. Отметим, что за незаконную рубку лесных насаждений, совершённую группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, действующим уголовным законодательством предусмотрена ответственность, в том числе в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»